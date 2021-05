Video Veranstalter erwarten mit EU-Corona-Pass Reiseboom Mehr zum Video

Viele EU-Staaten lockern ihre Corona-Regeln: Trotz Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes und Einstufung als Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet sind Urlaub und Reisen bereits wieder möglich

Spanien, Italien, Frankreich und Co.: Wie sind die Corona-Zahlen? Wo gilt was und welches europäische Land setzt wann welche Lockerungen um?

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben die EU-Staaten unterschiedliche Herangehensweisen.

Tendenziell sinken die Corona-Zahlen in den meisten europäischen Ländern, die Impfquoten steigen - und die nächsten Lockerungen rücken schon in greifbare Nähe. Vor allem der 17. und der 19. Mai wurden von einigen Regierungen als Stichtage für die nächsten Schritte raus aus dem Lockdown auserkoren. Dennoch: Aktuell sind mit einer Reise ins Ausland meist noch große Hürden wie Testpflichten und Quarantäneregeln verbunden. Ein Überblick:

Keine Quarantäne mehr bei Europareisen mit Impfzertifikat?

Regeln zur Einreise beschließen die Länder selbst, oftmals werden dabei Quarantäneregeln und Corona-Tests angeordnet. Künftig sollen die aktuell recht unterschiedlichen Einreiseregelungen ein Stück weit vereinheitlicht werden. Das Europaparlament plant daher etwa ein Ende der Quarantäne bei Reisen mit Impfzertifikat innerhalb der Europäischen Union.

Sobald das gemeinsame Zertifikat eingeführt ist, soll es den Abgeordneten zufolge keine zusätzlichen Reisebeschränkungen durch Mitgliedstaaten geben, wie am Donnerstag (29.04) in Brüssel bekanntgegeben wurde. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach auf Twitter von einem wichtigen Schritt hin zu freiem und sicherem Reisen in diesem Sommer. Ob das Parlament mit seiner Forderung durchkommen wird, ist ungewiss.

Corona-Regeln in Europa: Das gilt bei Einreise und Co. in den folgenden europäischen Ländern

Viele Länder in Europa haben trotz hoher Infektionszahlen den Kurs auf Lockerungen der Corona-Regeln gesetzt. In einigen Länder sind bereits etliche Öffnungsschritte vollzogen. Auch Urlaub und Reisen sind in vielen Ländern bereits möglich. Doch wo und was gilt aktuell vor Ort und bei der Einreise? Die Corona-Regeln einiger europäischer Staaten im Überblick:

Lettland und Litauen verlangen negativen Test und Registrierungs- und Quarantänepflicht

Die Geschäfte sind in Estland, Lettland und Litauen wieder offen, in Estland und Litauen dürfen Gastronomen im Außenbereich unter Auflagen wieder Gäste bedienen. Viele Kultur-, Freizeit- und Unterhaltungsstätten sind aber weiterhin dicht, Veranstaltungen in Innenräumen bleiben meist untersagt.

Nach jüngsten Daten der EU-Behörde ECDC liegt die 14-Tage-Inzidenz in allen drei Ländern bei mehr als 400 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in 14 Tagen, die Zahlen sinken langsam. In Estland und Litauen wurde bisher gut ein Viertel der Bevölkerung mindestens einmal geimpft, in Lettland erhielten rund 14 Prozent eine schützende Injektion. Reisende aus EU-Ländern müssen in Lettland und Litauen grundsätzlich einen negativen Test vorweisen und unterliegen in allen drei Ländern einer Registrierungs- und Quarantänepflicht. Die Einreise nach Lettland ist weiterhin nur mit triftigem Grund möglich, in Estland und Litauen sind geimpfte Einreisende von der Quarantäne befreit.

Corona Urlaub Belgien - Regeln für Einreise, Einkaufen und Treffen

Mit Stand 4. Mai sind 27,9 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft. Die Corona-Fallzahlen gehen seit einigen Tagen zurück. Zuletzt infizierten sich innerhalb von zwei Wochen je 100 000 Einwohner im Schnitt 393,5 Personen. Seit Montag haben Geschäfte wieder ohne Terminvergabe geöffnet, Friseure dürfen wieder arbeiten. Im Freien dürfen sich zehn Personen mit Maske treffen. Ab dem 8. Mai dürfen Restaurants und Bars nach monatelanger Zwangspause wieder ihre Außenbereiche öffnen. Auch die nächtliche Ausgangssperre fällt dann weg. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich zuletzt bei mehr als 400 pro 100.000 Einwohner am Tag eingependelt. Fast jeder dritte Erwachsene wurde bislang zumindest einmal geimpft. Die Einreise ist nur mit ausgefülltem Formular und negativem PCR-Test erlaubt. Nach Einreise müssen Menschen mindestens für sieben Tage in Quarantäne, am siebten Tag ist ein Test Pflicht. Wer mit Auto, Bus oder Bahn einreist und weniger als 48 Stunden bleibt, ist von PCR-Test- und Quarantänepflicht ausgenommen.

Corona-Regeln: Darf man in Bulgarien Urlaub machen?

In Bulgarien geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Mitte April kontinuierlich zurück. Lokale, Einkaufsmalls und Fitnesszentren sowie Theater, Kinos und Museen sind mit Auflagen wieder geöffnet. Die Hotels empfangen schon seit Ende 2020 wieder Gäste. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken und Supermärkten sowie in Kirchen und gemeinschaftlich genutzten Räumen gilt Maskenpflicht.

Geimpfte, Getestete und von Covid-19 Genesene dürfen ohne Quarantänepflicht einreisen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Reisende aus Indien und anderen Hochinzidenzgebieten. In dem Balkanland ging die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen zwei Wochen von 460 zuletzt auf 332 zurück. Bei einer Bevölkerung von 6,9 Millionen Menschen wurden bislang fast 850 000 Corona-Impfdosen verabreicht.

Urlaub in Dänemark? Corona-Regeln für Einreise und Co.

Geschäfte in Dänemark haben längst wieder geöffnet und die Straßen sind voller Menschen. Cafés, Restaurants und Bars dürfen seit einer Woche wieder Kunden bedienen - im Inneren allerdings nur, wenn die Gäste per App einen negativen Corona-Test, eine Impfung oder eine überstandene Infektion nachweisen können. Dabei fällt auf: Die dänischen Neuinfektionszahlen sind stabil niedrig geblieben, liegen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 seit langem unverändert unter den deutschen Werten. Dänemark verzichtet als einziges EU-Land auf den Einsatz des Impfstoffs von Astrazeneca. Trotzdem sind knapp 22 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal geimpft. Vollständig geimpfte Touristen aus Deutschland dürfen jetzt ohne Corona-Test- und Quarantäne einreisen, die Entscheidung zu dem entsprechenden Regel-Punkt im Stufenplan, wurde verkündet.

Lockerungen in Frankreich - diese Corona-Regeln gelten aktuell für Einreise und vor Ort

Das Nachbarland hat am Montag die Maßnahmen ein wenig gelockert. Die Menschen dürfen sich nun wieder ohne triftigen Grund mehr als zehn Kilometer von ihrer Wohnung entfernen - Reisen innerhalb des Landes sind so wieder möglich. Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre ab 19.00 Uhr, die ab 19. Mai auf 21.00 Uhr verschoben werden soll. Dann sollen auch Außenbereiche von Restaurants sowie Geschäfte und Kultureinrichtungen wieder öffnen dürfen.

Mit Stand Mittwochabend hat im Land rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Zuletzt wurden landesweit knapp 224 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gezählt. Die Zahl sinkt seit Wochen.

Bei der Einreise aus der EU muss ein negativer PCR-Test vorgelegt und per Ehrenerklärung bestätigt werden, dass keine Covid-Symptome vorliegen.

Aus deutscher Sicht gilt Griechenland derzeit noch als Risikogebiet

Seit Montag dürfen in Griechenland Cafés, Bars und Tavernen unter Auflagen ihre Außenbereiche öffnen - für alle Gäste, egal ob geimpft oder nicht. Allerdings schließt die Gastronomie um 22.45 Uhr, ab 23.00 Uhr gilt dann ein abendliches Ausgangsverbot. Reisen innerhalb Griechenlands sind nicht uneingeschränkt möglich - diese Auflage soll aber am 15. Mai aufgehoben werden.

Aus deutscher Sicht gilt Griechenland derzeit noch als Risikogebiet, die Infektionslage entspannt sich aber. Besucher müssen vor der Einreise online ihre Daten hinterlegen. Bei der Einreise muss dann eine vollständige Impfung oder ein höchstens 72 Stunden alter PCR-Test vorgelegt werden. Vollständig geimpft heißt hier, dass die zweite Impfung mindestens 14 Tage her ist. Eine Quarantänepflicht besteht nicht mehr. Touristen sollten sich jedoch stets über ihr genaues Reiseziel informieren. So wurde etwa jüngst auf der Insel Kalimnos wegen hoher Fallzahlen erneut ein lokaler Lockdown verhängt.

Einreise in Großbritannien mit Quarantäne - Inzidenz und Lockerung in UK

In Großbritannien hat sich die Corona-Lage dank eines langen, konsequenten Lockdowns und der weit fortgeschrittenen Impfkampagne mittlerweile deutlich entspannt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist bereits einmal geimpft, ein Viertel sogar vollständig. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei rund 25 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Pubs und Restaurants dürfen in England und Wales draußen wieder Gäste empfangen, in Schottland sogar bis abends auch drinnen. Geschäfte, Fitnessstudios und Zoos sind weitgehend wieder geöffnet.

Treffen in Innenräumen und Reisen ins Ausland bleiben allerdings noch bis mindestens Mitte Mai verboten. Einreisende aus Deutschland müssen sich für zehn Tage privat in Quarantäne begeben und außerdem ein teures Testpaket für mehrere hundert Pfund buchen, um an Tag zwei und acht nach der Einreise einen PCR-Test zu machen.

England will Corona-Regeln zu Urlaub Reisen mit Ampelsystem lockern

Die Corona-Regeln zu Urlaub sollen in England ab Mitte Mai wohl gelockert werden. Die Regierung hat dafür ein Ampelsystem geplant. Was gilt für die Einreise aus Deutschland und bei Reisen vor Ort?

Was für Urlaub in Italien gilt - Corona-Regeln und Ausgangssperre

Italien befindet sich seit kurzem auf einem schrittweisen Lockerungskurs. Wo die Corona-Zahlen moderat sind, dürfen Restaurants und Bars auch abends im Außenbereich an Tischen servieren. Ab 22 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Museen und Kinos in den sogenannten Gelben Zonen haben bereits geöffnet. Ab 01.06.2021 sollen die Menschen in Lokalen wieder drinnen sitzen dürfen. Italien peilt den 2. Juni für den Start der Sommersaison an. Grundsätzlich ist Urlaub in Italien möglich, aber bei der Einreise fordert das Land weiterhin eine Quarantäne von fünf Tagen. Zusätzlich gilt eine mehrfache Testpflicht - mit PCR-Test oder einem Antigen-Schnelltest vor und nach der Einreise. Diese Reglung läuft bis Mitte Mai. Dann soll ein nationaler „Grüner Impfpass“ eingeführt werden, um frei innerhalb des Landes reisen zu können. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei etwa 160. Mehr als 22 Prozent der Bevölkerung sind mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft.

Diese Corona-Regeln gelten in Kroatien

In Kroatien dürfen Hotels und Gaststätten draußen Gäste empfangen. Dabei gelten Auflagen. Es besteht Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen und draußen überall dort, wo kein 1,5-Meter-Abstand eingehalten werden kann. Bis 3. Mai erhielten 17,5 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung.

Wer die Einreisebedingungen erfüllt, kann in Kroatien Urlaub machen. Für die Einreise brauchen Deutsche entweder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, einen negativen Antikörper-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, eine Bestätigung, Covid-19 überstanden zu haben, oder den Nachweis einer vollständigen Impfung (die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Weitere Testauflagen während des Aufenthalts gibt es nicht. Vorrechte für Geimpfte gibt es nur bei der Einreise.

Urlauber auf Malta ab Juni willkommen - Aktuellen Corona-Regeln der Insel

Der Inselstaat Malta will ab dem 01.06.2021 für den internationalen Tourismus öffnen. Schon ab dem 10.05.2021 dürfen Restaurants wieder Besucher willkommen heißen und bis 17 Uhr an Tischen bedienen. Das Besondere: Mehr als 40 Prozent der Gesamtbevölkerung haben bislang zumindest eine Impfung bekommen. Einreisende aus Deutschland müssen in Malta aktuell nach Angaben des Auswärtigen Amtes einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein soll. Wie genau die Vorschriften im Juni sein werden, auch für Geimpfte, ist noch nicht voll bekannt.

Corona-Regeln der Niederlande - was für Einreise & Co. in Holland gilt

Niederlande haben am Mittwoch (28.04.) trotz anhaltend hoher Corona-Zahlen die ersten Maßnahmen seit dem strengen Lockdown gelockert. Die abendliche Ausgangssperre ist abgeschafft, Geschäfte dürfen wieder Kunden ohne Termin empfangen und Gaststätten im Außenbereich unter Auflagen wieder Gäste bedienen - zumindest von 12 bis 18 Uhr. Zuhause dürfen die Menschen wieder zwei statt bisher einen Besucher am Tag treffen.

Niederlande haben am Mittwoch (28.04.) trotz anhaltend hoher Corona-Zahlen die ersten Maßnahmen seit dem strengen Lockdown gelockert. Die abendliche Ausgangssperre ist abgeschafft, Geschäfte dürfen wieder Kunden ohne Termin empfangen und Gaststätten im Außenbereich unter Auflagen wieder Gäste bedienen - zumindest von 12 bis 18 Uhr. Zuhause dürfen die Menschen wieder zwei statt bisher einen Besucher am Tag treffen. Verboten bleiben alle Veranstaltungen mit Publikum wie etwa Museen, Kinos und Theater. Schüler und Studenten haben zumindest an einem Tag in der Woche Präsenzunterricht. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 317. Rund 30 Prozent der Bevölkerung wurde mindestens einmal geimpft. Von Einreisen wird derzeit noch dringend abgeraten. Touristen brauchen bei der Rückkehr einen negativen Corona-Test und müssen in manchen Bundesländern auch in Quarantäne. Für Geimpfte gibt es bislang keine Vorteile. Am 01.05. wurde bekanntgegeben, dass Holland weitere geplante Lockerungen wegen zu hoher Inzidenzwerte verschieben muss

Urlaub und Corona-Regeln in Österreich - Was aktuell gilt

Ab 19.05.2021 dürfen die Gastronomie, Hotels, Bühnen und Sporteinrichtungen in Österreich wieder die Pforten öffnen. Dabei setzt die Regierung auf Zutrittstests als Schutzmaßnahme. Veranstaltungen sind draußen auf 3000 und drinnen auf 1500 Personen beschränkt. In und rund um Wien gilt derzeit ein noch strengerer Lockdown, daher sind die meisten Geschäfte bis Sonntag noch geschlossen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank landesweit zuletzt auf 168. Rund 28 Prozent der Einwohner ab 16 Jahren haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Die Quarantänepflicht gilt ab 19. Mai nur für Reisende aus Hochrisikogebieten gemäß der EU-Gesundheitsbehörde ECDC. Touristen aus Deutschland brauchen nur mehr negative Tests, Impfungen oder Genesungsnachweise.

Welche Corona-Regeln gelten in Polen für Einreise und Urlaub?

In Polen sind Einkaufszentren wieder geöffnet. Ab Samstag (8. Mai) sollen auch Hotels wieder Gäste beherbergen dürfen - bis zu einer Auslastung von 50 Prozent. Ab dem 15. Mai wird Restaurants die Öffnung der Außengastronomie wieder erlaubt, innen ab 29. Mai. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Mittwoch sind rund 12 der 38 Millionen Polen geimpft, davon 3,1 Millionen vollständig.

Reisende aus EU-Ländern müssen sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Das gilt jedoch nicht für vollständig Geimpfte und für Personen, die einen negativen PCR- oder Antigentest vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Ist Urlaub in Portugal möglich?

Der ehemalige Pandemie-Hotspot Portugal hat nach Island und zusammen mit Finnland die niedrigsten Infektionswerte Europas. Am Samstag wurde der Corona-Ausnahmezustand erstmals nach rund fünfeinhalb Monaten nicht mehr verlängert. Restaurants, Cafés und Bars sowie Kinos, Theater und andere Kultur- und Freizeitstätten dürfen seitdem auch an den Wochenenden bis 22.30 Uhr offen bleiben. Bisher galt an den Wochenenden in ganz Portugal eine sehr frühe Sperrstunde, die bereits um 13 Uhr begann. Außerdem wurde neben anderen Lockerungen auch die Landgrenze zu Spanien wieder geöffnet.

Nicht notwendige, touristische Reisen aus Ländern mit einer 14-Tage-Inzidenz über 150, und dazu gehört auch Deutschland, sind allerdings weiter nicht gestattet. In dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern wurden bereits knapp 3,5 Millionen Impfdosen verabreicht. Vorteile für Geimpfte oder Genesene gibt es in Portugal noch nicht.

Müssen Deutsche in Bulgarien in Quarantäne?

In dem südosteuropäischen Land ist der Betrieb der Außengastronomie weitgehend wieder erlaubt, Hotels sind geöffnet. Im Freien und damit auch etwa an Stränden gelten weiter Masken- und Abstandspflichten. Die Impfkampagne im Land läuft auch Hochtouren, eine Priorisierung gibt es nicht mehr. 3,2 Millionen der rund 20 Millionen Einwohner sind geimpft, von diesen haben 1,9 Millionen auch die zweite Dosis erhalten. Sorgen bereitet die Frage, inwieweit die Kampagne die Landbevölkerung und die religiösen Gruppen erreicht.

Bei der Einreise müssen sich Deutsche für 14 Tage in Quarantäne begeben. Davon befreit ist, wer mindestens zehn Tage vor Reiseantritt die zweite Corona-Impfung erhalten hat. Für andere EU-Bürger gelten teils weniger Einschränkungen, Deutschland gilt in Rumänien als Risikogebiet.

Urlaub in der Schweiz? Welche Corona-Regeln jetzt für Einreise und Co. gelten

Bereits seit Anfang März haben Läden, Museen und Bibliotheken in der Schweiz trotz steigender Infektionszahlen wieder geöffnet. Seit 19.04.2021 sind auch Restaurantterrassen, Kinos, Theater und Fitnesszentren wieder in Betrieb. Auch Open-Air-Konzerte und Fußballspiele dürfen wieder stattfinden. Dabei gelten Hygieneregeln wie etwa eine Begrenzung der Anzahl von Anwesenden oder die Maskenpflicht. Seit Ostern - vier Wochen nach der Öffnung von Läden und Museen - ist der Anstieg der Corona-Zahlen nur noch sehr gering. Anders als in anderen Ländern wird in der Schweiz eine 14-Tage-Inzidenz berechnet. Laut Bundesamt für Gesundheit lag sie am Mittwoch bei 315 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Nach jüngsten Zahlen waren knapp zehn Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Wer die Einreise mit dem Flugzeug antritt, muss grundsätzlich einen negativen Test vorweisen. Außer aus Sachsen und Thüringen können Deutsche auf dem Landweg problemlos einreisen.

Lockdown-Lockerungen in der Slowakei: Einreise, Urlaub und Gastro - was gilt?

Mitte Aprill haben die Geschäfte in der Slowakei unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln wieder geöffnet. Gastronomiebetriebe dürfen seit dem 26.04.2021 wieder in ihren Außenbereichen Speisen und Getränke servieren. Bei professionellen Sportveranstaltungen sind seit Dienstag auch wieder Zuschauer erlaubt. Die Zahl der Neuansteckungen ist rückläufig und gemessen an der Einwohnerzahl inzwischen auch deutlich unter den Zahlen für Deutschland. Bis Mittwoch wurden nach offiziellen Angaben rund 20 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Was gilt für die Einreise in die Slowakei? Ungeimpfte Touristen müssen nach vorheriger Internet-Registrierung eine 14-tägige Quarantäne antreten, von der ein „Freitesten“ nach frühestens acht Tagen möglich ist. Geimpfte dürfen sich diese Zeit verkürzen, indem sie sich sofort nach der Einreise einem PCR-Test unterziehen.

Urlaub in Spanien? Die aktuellen Corona-Regeln für Einreise & Co.

Die Lage in Spanien ist relativ stabil, die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 108. Bisher hat 23 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung erhalten. Am 9. Mai endet der Corona-Notstand und soll wegen der guten Entwicklung nicht verlängert werden. Damit entfällt die Grundlage für die meisten Maßnahmen wie Reisebeschränkungen, nächtliche Ausgangssperre, Obergrenzen bei Versammlungen und Schließung von Gaststätten. Wie es danach weitergehen soll, ist noch nicht klar. Alle Hoffnungen des extrem vom Tourismus abhängigen Landes für eine wieder normale Sommersaison richten sich auf den digitalen Impfpass.

Die Einreise aus allen EU- und Schengen-assoziierten Staaten nach Spanien ist grundsätzlich möglich. Die Testpflicht für Einreisen aus einem Risikogebiet aus dem Ausland (unter anderem Deutschland) besteht aber weiter. Knapp 12,4 Millionen Bürger - gut 26 Prozent aller Spanier - haben bereits mindestens die erste Impfdose erhalten, davon sind mehr als fünf Millionen vollständig geimpft. Privilegien für Geimpfte oder Genesene gibt es in Spanien jedoch noch nicht.

Corona-Regeln Saarland: Keine Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte nach Aufenthalt in Risikogebieten

Das Saarland hat am Freitag (30.04.) in einer außerordentlichen Ministerratssitzung Erleichterungen für vollständig Geimpfte und von einer Corona-Infektion Genesene Menschen beschlossen. Diese würden künftig getesteten Menschen gleichgestellt, teilte die Staatskanzlei am Abend mit. Für sie gelten ab Montag, 03.05.2021, folgende Corona-Regeln nicht mehr:

Testpflicht zum Beispiel für einen Friseurbesuch oder einen Einkauf in bestimmten Geschäften.

Quarantänepflicht nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet, wenn es sich nicht um ein Gebiet mit einer Virusvariante handelt.

Welche Corona-Regeln aktuell bei Einreise und Urlaub in Tschechien gelten

Noch vor kurzem galt Tschechien als Corona-Hotspot Europas. Doch die Infektionslage hat sich deutlich gebessert. Innerhalb von sieben Tagen steckten sich nach aktuellen Zahlen noch rund 150 Menschen je 100.000 Einwohner an. Mit Lockerungen war die Regierung bisher vorsichtig. Schon bald könnte Tschechien alle Geschäfte öffnen, eine Entscheidung darüber steht aber noch aus. Mehr als 18 Prozent der Gesamtbevölkerung haben bislang mindestens eine Corona-Impfung bekommen. Reisen aus touristischen Gründen nach Tschechien bleiben untersagt. Der frühere Corona-Hotspot wies zuletzt weniger als 125 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen auf. Mehr als eine Million der knapp elf Millionen Einwohner sind vollständig geimpft.

Urlaub in der Türkei? Die aktuellen Corona-Regeln für Einreise & Co.

Noch bis zum 17. Mai gilt in der Türkei ein Lockdown: Nur Geschäfte für den täglichen Bedarf sind geöffnet, die Menschen dürfen lediglich für wichtige Erledigungen vor die Tür. Touristen sind von diesen Ausgangsbeschränkungen ausgenommen und können sich frei bewegen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Land bleibt weiter auf hohem Niveau. In den touristischen Provinzen Antalya, Mugla und Izmir lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Wochen bei rund 200 Fällen pro 100 000 Einwohner. Rund 17 Prozent der Bevölkerung haben bislang mindestens eine Impfdosis erhalten, Mitarbeiter im Tourismussektor werden bevorzugt geimpft. Bei der Einreise in die Türkei muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.

Lockdown-Lockerungen in Ungarn: Einreise, Urlaub und Gastro - was gilt?

Die Außenbereiche der Gaststätten stehen allen offen. Geimpfte und Genesene können außerdem in Hotels übernachten, Museen, Theater, Kinos, Bäder, Fitness-Studios und Sportveranstaltungen besuchen. Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 00.00 bis 05.00 Uhr. Außerdem besteht Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen sowie draußen in allen verbauten Gebieten. Von der Maskenpflicht ausgenommen ist alles, was nur Geimpften und Genesenen vorbehalten ist. Bis zum 4.5. erhielten 42 Prozent der Bevölkerung eine erste Impfung.

Touristische Reisen nach Ungarn sind derzeit nicht möglich. Ausnahmen gelten für Menschen, die in einem der Länder geimpft wurden, deren Impfnachweise Ungarn aufgrund von Wechselseitigkeit anerkennt. Derzeit sind das Serbien, Montenegro, Kroatien, Slowenien und Bahrain. Ein Deutscher, der in einem dieser Länder geimpft wurde, kann als Tourist nach Ungarn einreisen.

Ist Urlaub auf Zypern möglich?

Unbeschwertes Urlauben ist auf der Mittelmeerinsel aufgrund strenger Auflagen noch nicht ohne Weiteres möglich. So dürfen die Menschen dort derzeit nur einmal am Tag für drei Stunden unterwegs sein - etwa, um an den Strand zu gehen oder einzukaufen. Dazu müssen sie eine SMS senden, die von der Polizei kontrolliert werden kann.

Zypern und Deutschland stufen sich gegenseitig als Corona-Risikogebiete ein - die Einreise nach Zypern ist aber dennoch möglich. Potenzielle Gäste müssen ihre Reise online ankündigen und ihre Daten hinterlassen. Zur Einreise benötigen sie außerdem einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder eine abgeschlossene Corona-Impfung - abgeschlossen ist sie zwei Wochen nach der Gabe der zweiten Dosis. Nach der Einreise werden sie dann erneut getestet, auch diesen Test müssen sie selbst bezahlen und mehrere Stunden auf das Ergebnis warten. Eine Quarantänepflicht gibt es nicht.

Tourismusbeauftragter glaubt an Sommerurlaub in Europa trotz Corona

Thomas Bareiß ist Tourismusbeauftragter der Bundesregierung - und guter Dinge, dass die Deutschen im Sommer innerhalb Europas Urlaub machen können: „Ich bin recht optimistisch, dass der Sommerurlaub in Deutschland und Europa mit entsprechenden Vorkehrungen gut möglich sein wird“, sagte der CDU-Politiker dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Er sehe bereits im Testen eine große Chance, setze aber vor allem Hoffnungen in einen europaweiten digitalen Corona-Impfpass.

Ein digitaler Impfnachweis für Smartphones soll in der EU als ein freiwilliges und ergänzendes Angebot zum weiterhin gültigen gelben Heft eingeführt werden. Er soll im Juni 2021 kommen.

Mit Blick auf die vom Bund geplante Verordnung zu mehr Freiheiten für Geimpfte sagte Bareiß: „Ich sehe keinen Grund, warum Geimpfte, Genesene oder auch negativ Getestete in den kommenden Wochen nicht mehr Freiheiten bekommen sollten.“