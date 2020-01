Ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Pforzheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann einen Stau zu spät bemerkt und war auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren - der wiederum auf einen weiteren Lastwagen aufgeschoben wurde. Der 46-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden vor ihm fahrenden Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 350 000 Euro. Die Autobahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Noch am Abend staute sich der Verkehr nach Angaben der Polizei auf rund 20 Kilometern Länge.