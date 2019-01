Gemeinde Jachenau Lkw bringt Lebensmittel für eingeschneite Bewohner

Jachenau / dpa/swp

Die Gemeinde Jachenau bei Bad Tölz ist wegen der Schneemassen von der Außenwelt abgeschnitten. Ein LKW versorgt die Bewohner jetzt mit Lebensmitteln.

Der anhaltende Schneefall sorgt in vielen Teilen Bayerns für regelrechtes Chaos. Städte rufen den Notstand aus, Schulen bleiben geschlossen und Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten.

So auch die tief eingeschneite Gemeinde Jachenau bei Bad Tölz. Damit den Bewohnern in den kommenden Tagen nicht das Essen ausgeht, soll ein Lastwagen am Mittwoch Lebensmittel in den Ort liefern.

Wegen zahlreicher unter der Schneelast umgekippter Bäume bleibt die Staatsstraße nach Lenggries und Walchensee bis voraussichtlich Freitag gesperrt, wie ein Sprecher des Staatlichen Bauamts Weilheim sagte. Ein Räumen der Strecke sei derzeit nicht möglich, weil weitere Bäume umzufallen drohten.

Bewohner von Jachenau und Einsatzkräfte könnten aber über die kleine Forststraße die Gemeinde erreichen. Die Menschen seien nicht komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor Ort seien zudem Sanitäter stationiert, erklärte der Sprecher.

