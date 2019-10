Wegen einer Diesel-Spur hat die Polizei die Autobahn 8 zwischen dem Dreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Karlsbad am Mittwochmorgen gesperrt. Ein Lastwagen hatte in Fahrtrichtung Stuttgart Diesel verloren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach musste auch auf der Strecke bis Leonberg mit Verkehrsbehinderungen durch die verschmutzte Fahrbahn gerechnet werden. Die Reinigung der Fahrbahn dauerte nach Polizeiangaben bis zum Mittag an.