Karlsruhe / DPA

Ein Lastwagen hat bei Karlsruhe fast 25 Tonnen Klärschlamm auf der Autobahn verloren und dabei zwei Spuren stark verschmutzt. Eine Heckklappe am Laster hatte sich überraschend während der Fahrt von der A5 auf die A8 in Richtung Stuttgart geöffnet, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Weil die rechte und die mittlere Fahrbahn stark verschmutzt wurden, kam es am Mittag zu Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei beseitigten den Schlamm.