Ein mit Papierrollen beladener Lastwagen hat auf der Autobahn 6 bei Erlenbach (Kreis Heilbronn) Feuer gefangen. Zunächst platzten mehrere Reifen des Fahrzeugs, weil sich wegen eines technischen Defekts an der Bremsanlage des Aufliegers starke Hitze gebildet hatte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer habe das Gespann auf den Standstreifen gelenkt und sich aus dem Fahrzeug gerettet. Offenbar auch wegen des nun fehlenden Fahrtwindes habe die Ladung daraufhin zu brennen begonnen, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Welcher Schaden durch den Brand am Freitag entstanden war, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei