Nur mal kurz umdrehen: Beim Wenden hat sich ein Lastwagen in Heidelberg im Gleisbett einer Straßenbahn festgefahren. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, musste der Lastwagen geborgen werden. Demnach sank das Fahrzeug in die aufgeweichte Erde unter den Gleisen ein. Es kam zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr.