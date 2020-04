Ein Lastwagenfahrer hat am Montagmorgen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) offenbar eine rote Ampel übersehen und einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 47-Jährige trotz des Stoppsignals in die Kreuzung gefahren und dort in einen Linienbus geprallt. Der Busfahrer und sein einziger Fahrgast wurden leicht verletzt ebenso wie der Lenker des Lastwagens. An den beiden Fahrzeugen sowie der Ampelanlage entstand ein Schaden von rund 185.000 Euro.

Pressemitteilung Polizei