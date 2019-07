Ein Lastwagen ist in Mannheim mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, der Zug entgleiste daraufhin. Neun Menschen wurden bei dem Unfall am Mittwoch verletzt, darunter der Lkw-Fahrer und ein Fahrgast schwer, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der 32-jährige Fahrer des Lasters mit Anhänger an einer Kreuzung die rote Ampel missachtet und krachte in der Folge in die Straßenbahn. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Mitteilung der Polizei

Polizei Mannheim bei Twitter