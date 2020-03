Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) auf die Gegenspur geraten und mit einem Auto kollidiert. Die Beifahrerin im Wagen sei bei der Kollision am frühen Dienstagmorgen lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zuvor war der Laster aus bislang ungeklärter Ursache in einer Baustelle durch die Betonleitplanke gekracht und auf die entgegengesetzte Fahrtrichtung gefahren. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die A8 war nach dem Unfall in Richtung München gesperrt.