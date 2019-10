Aus bislang unbekannten Gründen hat am Montag ein Lastwagen die Mittelleitplanke auf der Autobahn 7 durchbrochen. Der Unfall auf Höhe von Großkuchen, einem Stadtteil von Heidenheim an der Brenz, sorgte nach Polizeiangaben für kilometerlange Staus im Feierabendverkehr. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Laster in Richtung Ulm unterwegs. Er ragte nach dem Unfall auf Fahrbahnen in beide Fahrtrichtungen.

Zunächst habe es keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass bei dem Unfall am Mittag Personen verletzt wurden. „Aktuell ist ungewiss, bis wann das Fahrzeug geborgen werden kann“, fügte der Sprecher hinzu. Umleitungen wurden eingerichtet.