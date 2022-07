Lars Klingbeil ist aktuell eines der wichtigsten Gesichter in der deutschen Politik. Als Parteivorsitzender der SPD gemeinsam mit Saskia Esken ist seine Meinung viel gefragt - weshalb er gerade in Politiksendungen und Talkshows ein Dauergast ist.

Doch wer ist Lars Klingbeil? Wie kam er in die Politik? Hat er eine Familie? Hier sind alle Infos über den SPD-Mann im Überblick.

Hier die wichtigsten Fakten zu Lars Klingbeil auf einen Blick:

Lars Klingbeil ist 1978 ingeboren und aufgewachsen. Er wuchs als Sohn einer Einzelhandelskauffrau und eines Soldaten auf. Sein Vater war- und doch hat Lars Klingbeil selbst keine Zeit in der Bundeswehr verbracht. Stattdessen leistete erin der Bahnhofsmission in Hannover. Wie er in einem Interview 2021 sagt, wurde er für die Verweigerung des Kriegsdienstes als junger Mann in seinem Heimatort Munster beschimpft.