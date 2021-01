Trauer um den legendären US-Talkmaster Larry King. Der TV-Star hatte wegen einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus gelegen. Jetzt starb er im Alter von 87 Jahren an den Folgen von Covid-19, melden US-Medien. DAs wurde aber nicht offiziell bestätigt. King hatte zahlreiche Vorerkrankungen gehabt.

Larry King tot: Er starb im Krankenhaus

„Ora Media“ bestätigte am Samstag auf dem Twitter-Account von King, dass der Journalist gestorben sei. „Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Mitbegründers, Moderators und Freundes Larry King bekannt, der heute Morgen im Alter von 87 Jahren im Kings Medienunternehmenbestätigte am Samstag auf dem Twitter-Account von King, dass der Journalist gestorben sei. „Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Mitbegründers, Moderators und Freundes Larry King bekannt, der heute Morgen im Alter von 87 Jahren im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles verstorben ist", heißt es in einer Mitteilung. Details zu Beerdigung und Trauerfeier würden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Berüchtigter Interview-Stil prägte Talkshows

Larry King wurde vor allem mit seiner Show "Larry King Live" des US-Senders CNN bekannt, die von 1985 bis 2010 zu sehen war. Kings Interviewstil mit „Street Questions“ war berüchtigt und wird in der amerikanischen Late Night bis heute oft kopiert: King stellte den Prominenten die vermeintlich einfachen Fragen, die Leute auf der Straße interessieren würde. Mit seinem lockeren Interviewstil lockte er auch öffentlichkeitsscheue Prominente vor die Kamera und brachte die Berühmten und Mächtigen einem Millionenpublikum nahe. Schon bald nach ihrem Start im Jahr 1985 wurde die Show für CNN zum Aushängeschild. Sie blieb 25 Jahre auf Sendung, immer wochentags um 21 Uhr.

Zu Kings Markenzeichen gehörten die große Brille, auffällige Hosenträger und sehr bunte Krawatten. 2010 ging der Talkmaster in den Ruhestand. Doch für seine Website führte er weiter Interviews, seit 2012 hatte er Sendungen im von ihm mitgegründeten Bezahlsender Ora TV

Berühmte Gäste in der Talkshow „Larry King Live“

Larry Kings Show war Vorbild auch für Talk-Shows in Deutschland .Bei King waren alle Stars der Welt zu Gast, darunter 1999 auch der jetzt abgewählte Ex-Präsident Donald Trump. Weitere berühmte Talk-Partner aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens waren unter anderem:

Ex-US-Präsident Barack Obama,

Hollywoodstar Marlon Brando

Country-Legende Johnny Cash

Popstar Mick Jagger und auch

Russlands Präsident Wladimir Putin.

Putin würdigte die „große Professionalität" Kings, wie Kreml-Sprecher Dimitri Peskow laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti sagte. King hatte den Kreml-Chef mehrfach interviewt.

Larry King hatte Probleme mit der Gesundheit

Der TV-Star Larry King hatte in den vergangenen Jahren mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Kings früherer Haussender CNN hatte am 2. Januar 2021 unter Berufung auf Familienkreise berichtet, dass dieser bereits seit mehr als einer Woche wegen einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung sei. King litt zudem an Diabetes und hatte in der Vergangenheit zahlreiche Gesundheitsprobleme, darunter mehrere Schlaganfälle und Lungenkrebs.

Turbulentes Privatleben: King hat achtmal geheiratet

Fast so turbulent wie in seiner Show ging es auch in Kings Privatleben zu: Achtmal heiratete er, darunter eine Frau zweimal, und wurde Vater von fünf Kindern, zwei davon starben vor ihm. 1997 heiratete er seine siebte Frau - die Ex-Sängerin und TV-Moderatorin Shawn Southwick - in einem Krankenhauszimmer in Los Angeles drei Tage vor einer Herzoperation. Schon 1987 hatte er einen Herzinfarkt erlitten und gab im Jahr darauf das Rauchen auf. Zuvor rauchte er bis zu drei Schachteln Zigaretten pro Tag.

Geboren als Lawrence Harvey Zeiger: Die Karriere von Larry King

Lawrence Harvey Zeiger wurde 1933 als Kind jüdischer Einwanderer aus Österreich und Weißrussland im Stadtteil Brooklyn geboren. Der Vater starb an einem Herzinfarkt. Die Mutter brachte die beiden Söhne mit ihrem Job als Schneiderin und mit Sozialhilfe durch. Larry träumte von einer Karriere im Radio, er redete gern und viel.

Auf Empfehlung eines TV-Ansagers zog er nach Florida, wo im wachsenden Radiomarkt Moderatoren gebraucht wurden. 1957 ging er erstmals auf Sendung. Den jüdisch klingenden Nachnamen Zeiger hielt sein Manager für „zu ethnisch“ und schlug den Künstlernamen King vor, inspiriert von einer Spirituosen-Anzeige in der Zeitung.

Larry King wurde auch einmal verhaftet

Seine Jobs bei Radio und Zeitungen wankten, als King 1971 wegen schweren Diebstahls verhaftet und angeklagt wurde. Die Anklage wurde fallengelassen, doch es dauerte einige Jahre, bis er journalistisch wieder auf die Beine kam. Die beliebte „Larry King Show“ im Radioverband MBS wurde dann Vorläufer zu seiner berühmten TV-Show ab 1985. Es wurde die erste Sendung, bei der Zuschauer anrufen konnten und live ins Fernsehen geschaltet wurden.