Kriminalität Langfinger erbeuten in Krankenhäusern Millionen

Langfinger erbeuten in Krankenhäusern Millionen

Mannheim / dpa

Geldbörsen, Handys, Endoskopie-Geräte, Topfpflanzen – in deutschen Krankenhäusern wird gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist. Diebe nutzen die Anonymität in den oft ausgedehnten Gebäudekomplexen und die Wehrlosigkeit der Patienten aus. Die Krankenhäuser haben nur begrenzt Möglichkeiten, Diebstahl zu verhindern. Sie müssen den Spagat üben zwischen Offenheit für die Besucher der Kranken und deren Sicherheit.

Erhebungen aus den Bundesländern zu Diebstählen in Krankenhäusern gibt es bis zum Jahr 2017. Sie zeigen: In Nordrhein-Westfalen wurden laut dem Landeskriminalamt (LKA) fast 6500 Diebstähle mit einem Schaden von 3,5 Millionen Euro registriert. Auch in hessischen Krankenhäusern kam einiges abhanden: neben Schmuck, Bekleidung und einem Regenschirm auch Tiefkühlkost, ein Bolzenschussapparat, ein Brettspiel und sogar ein Hund. Gesamtschaden: knapp 1,8 Millionen Euro. Aufklärungsquote: gerade mal 16 Prozent.

Den Höchststand von nahezu 2,75 Millionen Euro hat 2017 die Schadenssumme in Baden-Württemberg erreicht. In Rheinland-Pfalz rief die Häufung von Diebstählen hochwertiger endoskopischer Geräte zwischen Juli 2015 und November 2017 Aufregung hervor. Der Schaden ging vermutlich in die Millionen.

Der Rat: Schließfächer nutzen

„Krankenhäuser sind große Komplexe mit unkontrolliertem Zugang“, sagt LKA-Sprecher Frank Scheulen aus Düsseldorf. Für Diebe sei es einfach, auf die Stationen zu kommen und Schubläden und Schränke in leeren Zimmern zu durchwühlen. Der Rat: Schließfächer nutzen.

„Wir weisen auf allen Kanälen darauf hin, möglichst keine Wertgegenstände ins Krankenhaus mitzunehmen“, sagt der Sprecher der Uniklinik Mannheim, Philip Egermann. „Was nicht dabei ist, kann nicht gestohlen werden.“ Wer partout nicht auf Schmuck oder teure elektronische Geräte verzichten wolle, könne sie im Panzerschrank hinterlegen. Das Haus übernehme nur dafür die Haftung.

Ganz ließen sich Diebstähle nicht verhindern, sagt Egermann. „Wir möchten offen bleiben, damit Angehörige und Freunde die Patienten besuchen können.“

Mitarbeiterschulungen, Patientenaufklärung, Nutzung von Schließfächern: Das gehört im Städtischen Klinikum München zum Alltag, sagt dessen Pressesprecher Raphael Diecke. Auch das Klinikum Stuttgart setzt auf Prävention. Sein Pressesprecher Stefan Möbius sagt, es stehe im regelmäßigen Austausch mit der Polizei. Erst im vergangenen Jahr sei das Sicherheitskonzept angepasst worden. „In weiten Bereichen gibt es seitdem spezielle ­Zugangsbeschränkungen und Schleusen.“ Kleinere Diebstähle gebe es immer wieder, 2018 waren es insgesamt 30.

Patientenverband für Kontrolle

Im Uniklinikum Ulm werden jährlich im Schnitt vier Fälle von Diebstahl bekannt, teilt die Leiterin der Unternehmenskommunikation, Tanja Kotlorz, mit. Patienten werden aufgefordert, nichts Wertvolles mitzubringen. Andernfalls könnten sie den Mitarbeitern Gegenstände zur Verwahrung geben. Außerdem: „Bereiche wie zum Beispiel die Endoskopie sind zum Schutz der sensiblen und teuren Geräte extra gesichert.“

Gangs, die es auf medizinisches Equipment abgesehen hatten: Darauf hat die Uniklinik Tübingen mit einem Sicherheitsdienst reagiert, sagt die kaufmännische Direktorin Gabriele Sonntag. Tübingen sei verschont geblieben und die Diebe inzwischen gefasst. „Aber es gibt immer wieder Sachen, die wegkommen.“

Der Allgemeine Patientenverband plädiert für schärfere Kontrollen an den Klinikeingängen. Dort müssten sich Besucher anmelden und sagen, wen sie auf welcher Station besuchen wollen, und sich gegebenenfalls ausweisen. „Nicht jeder sollte direkt in eine Klinik hineinspazieren können“, sagt Verbandspräsident Christian Zimmermann. Mit elektronischer Datenverarbeitung lasse sich leicht abschätzen, ob der Besucher lautere Absichten hat.