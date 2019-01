Musik Langes Warten auf die neuen Abba-Songs

KASTEN: ABBA hat viele Projekte am Laufen

Vor allem dank des geschäftstüchtigen Ulvaeus‘ hat die über 35 jahrelang inaktive Band ABBA aus Schweden aber ungewöhnlich viele zusätzliche, kommerziell sehr erfolgreiche Formate am laufen.

Da ist das weltweit aufgeführte ABBA-Musical „Mamma Mia!“ (Uraufführung 1999) dann die Hollywood-Filme „Mamma Mia!“ (2008) und „Mamma Mia 2!“ (2018). Einen dritten Teil will Ulvaeus nicht ausschließen. Hinzu kommt das interaktive Abba Museum in Stockholm und das Festformat „Mamma Mia – the Party“, wo Gäste in den Kulissen einer den Filmen ähnelnden griechischen Taverne in Stockholm als aktive Showteilnehmer zu ABBA-Liedern trinken und feiern können. Die beliebte Partyreihe kommt im Herbst auch nach London und was bislang nicht belannt war noch vor dem Jahreswechsel nach Berlin, wie Ulvaeus der Zeitung „Expressen“ kürzlich.

Ob das nicht alles ein wenig nach Ausverkauf wirkt? Frage eiN Journalist Ulvaeus.

ABBA hat alleine zwischen 1972 und 1982 über 400 Millionen Platten verkauft. Der Internationale Durchbruch hatte die Popgruppe aus Schweden 1974 auf dem Eurovision Song Contest mit dem Lied „Waterloo“. Das allerletzte ABBA-Album „The Visitors“ kam 1981 heraus, 1982 trennten sich ABBA. Die neuen Aufnahmen sind dementsprechend eine Sensation und fanden in größter Heimlichkeit statt. Nichtmal gute Freunde der Band aus der Stockholmer Musikszene wussten davon, wie sie der Lokalpresse verrieten.