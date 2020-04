Eine mehrere Hundert Meter lange Autoschlange hat sich beim Ludwigsburger „Masken-Drive-In“ gebildet. Innerhalb kurzer Zeit seien am Mittwoch 2000 Schutzmasken verkauft worden, sagte Rabea Knosch von der Corona-Hilfegruppe Ludwigsburg. Die Facebook-Gruppe hat den Maskenschnellverkauf gemeinsam mit der Ludwigsburger Druckerei Photofabrics auf den Weg gebracht, die die Stoffmasken herstellt und bedruckt. Der Drive-In soll an den kommenden acht Tagen geöffnet haben. Von Montag an gilt in Baden-Württemberg wegen der Corona-Pandemie im Nahverkehr und beim Einkaufen Maskenpflicht.