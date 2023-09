Am 8. Oktober 2023 wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Dann sind 4,3 Millionen Stimmberechtigte an die Wahlurnen gerufen. Wenige Tage vor der Wahl fragen sich viele Hessen, wie die letzten Umfragen zur Landtagswahl aussehen. Hier gibt es die Antworten:

Aktuelle Umfrage zur Landtagswahl in Hessen

Die CDU lag in einer Umfrage knapp einen Monat vor der Landtagswahl in Hessen weiterhin in der Wählergunst klar vorn. Wäre am Sonntag Landtagswahl, kämen die Christdemokraten auf 31 Prozent der Stimmen. Das wäre nach dem am 14. September veröffentlichten „Hessentrend“ (hr) von Infratest-dimap im Auftrag des Hessischen Rundfunks ein Rückgang von einem Prozentpunkt im Vergleich zu der hr-Umfrage vom März.

Die SPD rangierte bei der Sonntagsfrage mit 18 Prozent (minus 2 Prozentpunkte) auf dem zweiten Platz. Die AfD kam auf 17 Prozent und verzeichnete einen Zuwachs von 6 Prozentpunkten, während die Grünen mit ebenfalls 17 Prozent Einbußen erlitten (minus 5 Punkte). Die FDP erreichte unverändert 5 Prozent Zustimmung, die Linke blieb bei 3 Prozent. Und das sind die Umfragewerte der großen Parteien:

CSU: 31 Prozent

SPD: 18 Prozent

AfD: 17 Prozent

Grünen: 17 Prozent

FDP: 5 Prozent

Linke: 3 Prozent

Andere Umfrage sieht SPD und Grüne vor der AfD

Eine andere Umfrage sieht ebenso einen großen Vorsprung für die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein. Die Partei kommt in der am 13. September veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung auf 29 Prozent. Dahinter folgt die SPD von Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin Nancy Faeser mit 20 Prozent. Die Grünen liegen dicht dahinter bei 19 Prozent. Die AfD käme auf 15 Prozent.

Wie verlässlich sind solche Umfragewerte?

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur ein Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind zudem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

(mit Material von dpa und AFP)