Drei Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg wollen die Grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmann erneut zum Spitzenkandidaten küren. Bei einem wegen der Corona-Pandemie größtenteils digitalen Parteitag an diesem Samstag und Sonntag soll zudem das Wahlprogramm mit dem Titelbeschlossen werden. Lediglich die engere Parteispitze wird in der Stadthalle Reutlingen vor Ort sein. Grünen-Bundeschef Robert Habeck hat sein Kommen wegen der Infektionslage abgesagt, wird aber eine Videobotschaft schicken.