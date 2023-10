Am 8. Oktober 2023 wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Dann sind 9,4 Millionen Stimmberechtigte an die Wahlurnen gerufen. Wenige Tage vor der Wahl fragen sich viele Bayern, wie die letzten Umfragen zur Landtagswahl aussehen. Hier gibt es die Antworten:

Aktuelle Umfrage zur Landtagswahl in Bayern

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern sieht eine Umfrage die CSU weiter auf einem für die Partei schwachen Wert. In der am späten Dienstag, 3.10.2023, veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung kommen die Christsozialen von Ministerpräsident Markus Söder auf 36 Prozent. Vor fünf Jahren fuhr die CSU mit 37,2 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis seit fast 70 Jahren ein.

Auf die CSU folgen in der Umfrage die Freien Wähler und die Grünen mit jeweils 15 Prozent. Die AfD käme nun auf 14 Prozent, gefolgt von der SPD mit neun Prozent. Der FDP droht mit vier Prozent ein Ausscheiden aus dem Landtag.

Mit den Umfragewerten könnten CSU und Freie Wähler rechnerisch ihre Koalition in München fortsetzen. Ebenso möglich wäre ein Bündnis von CSU und Grünen, was Söder aber kategorisch ausschließt. Die CSU allein hätte keine Mehrheit. Die Zahlen zur aktuellen Umfrage:

CSU: 36 Prozent

Grüne: 15 Prozent

Freie Wähler: 15 Prozent

AfD: 14 Prozent

SPD: 9 Prozent

FDP: 4 Prozent

Andere Umfrage sieht Grüne vor de, Freien Wählern

Eine andere Umfrage nur wenige Tage zuvor ergab ein leicht anderes Bild: Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, dann ergäben sich laut dem ZDF-Politbarometer vom 29.9.2023 die folgenden Werte für die Parteien: Die CSU könnte zurzeit mit 36 Prozent (unverändert im Vergleich zu vor drei Wochen) rechnen, die Grünen mit 16 Prozent (unverändert), die Freien Wähler mit 15 Prozent (minus 1), die AfD mit 14 Prozent (plus 2), die SPD mit 9 Prozent und die FDP mit 4 Prozent (beide unverändert). Die anderen Parteien erhielten zusammen 6 Prozent (minus 1), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Neben der Fortsetzung der Regierung aus CSU und Freien Wählern gäbe es damit auch eine Mehrheit für ein Bündnis aus CSU und Grünen.

Andere Umfrage sieht AfD und Grüne gleichauf

Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern zeichnet sich einer Umfrage zufolge im Kampf um Platz zwei ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Freie Wähler und Grüne kommen nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die „Augsburger Allgemeine“ und „Spiegel“ jeweils auf 14 Prozent. Die CSU von Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder liegt demnach mit 38 Prozent weit vorne. Und das sind die Umfragewerte der großen Parteien:

CSU: 38 Prozent

Freie Wähler: 14 Prozent

Grüne: 14 Prozent

AfD: 13 Prozent

SPD: 9 Prozent

FDP: 4 Prozent

Wie verlässlich sind solche Umfragewerte?

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur ein Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind zudem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

(mit Material von dpa und AFP)