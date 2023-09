Am 8. Oktober 2023 wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Dann sind 9,4 Millionen Stimmberechtigte an die Wahlurnen gerufen. Wenige Tage vor der Wahl fragen sich viele Bayern, wie die letzten Umfragen zur Landtagswahl aussehen. Hier gibt es die Antworten:

Aktuelle Umfrage zur Landtagswahl in Bayern

Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern zeichnet sich einer Umfrage zufolge im Kampf um Platz zwei ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Freie Wähler und Grüne kommen nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die „Augsburger Allgemeine“ und „Spiegel“ jeweils auf 14 Prozent. Die CSU von Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder liegt demnach mit 38 Prozent weit vorne. Und das sind die Umfragewerte der großen Parteien:

CSU: 38 Prozent

Freie Wähler: 14 Prozent

Grüne: 14 Prozent

AfD: 13 Prozent

SPD: 9 Prozent

FDP: 4 Prozent

Andere Umfrage sieht Freie Wähler vor den Grünen

In einer anderen Erhebung des Instituts GMS für den Fernsehsender Sat.1 vom 19. September steht die Partei von Bayerns Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei einer Zustimmung von 17 Prozent. Das sind trotz Aiwangers Affäre um ein antisemitisches Flugblatt vier Prozentpunkte mehr als Anfang September.

Der CSU von Ministerpräsident Markus Söder drohen laut Umfrage hingegen historisch schwache 36 Prozent - zwei Punkte weniger als Anfang September von GMS erhoben. Die Grünen können um einen Punkt auf 14 Prozent zulegen, während die AfD bei 14 Prozent stagniert. Die SPD erreicht mit neun Prozent einen Punkt mehr. Die FDP verliert einen Punkt und müsste mit drei Prozent den Landtag verlassen.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine weitere Umfrage. Laut dem am 12. September vom Bayerischen Rundfunk (BR) veröffentlichten "BayernTrend" kämen die Freien Wähler trotz der Flugblattaffäre ihres Vorsitzenden Hubert Aiwanger auf 17 Prozent Zustimmung, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Ministerpräsident Markus Söder von der CSU droht demnach dagegen eine historische Pleite - die Christsozialen erreichen in der Umfrage nur noch 36 Prozent.

Unter den Oppositionsparteien kann dem BR zufolge nur die AfD zulegen, die sich um einen Punkt auf 13 verbessert. Die Grünen verlieren einen Punkt auf 15 Prozent. Die SPD verliert zwei Punkte und liegt nun bei neun Prozent. Die FDP würde mit drei Prozent aus dem Landtag ausscheiden. Im Mai lagen die Liberalen mit vier Prozent ebenfalls unter der Fünfprozenthürde.

Wie verlässlich sind solche Umfragewerte?

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur ein Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind zudem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

