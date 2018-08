Ravensburg Landeswasserversorgung will Pestizid-Daten: Klage angedroht

Landeswasserversorgung will Pestizid-Daten: Klage angedroht

Ravensburg / DPA

Die Landeswasserversorgung will vom Land Baden-Württemberg wissen, wie viele Pflanzenschutzmittel auf den Feldern versprüht werden. Diese Daten sind wichtig, um das Trinkwasser sauber halten zu können - per Filter. Falls das Land die Informationen nicht zur Verfügung stelle, drohe ein Rechtsstreit, sagte Bernhard Röhrle, Sprecher der Landeswasserversorgung, der „Schwäbischen Zeitung“: „Wir klagen, wenn es sein muss, unser Recht ein.“ Der Zweckverband versorgt drei Millionen Menschen in mehr als 100 Städten und Gemeinden mit Wasser.

Laut Röhrle waren bei einem Messprogramm im Mai und Juni 112 der mehr als 4000 Messwerte in der Donau sowie an kleinen Bächen und Wassergräben auffällig. In 14 Fällen sei der Grenzwert für Pestizide überschritten gewesen.

