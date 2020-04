Das Landesturnfest 2024 wird in Ravensburg ausgerichtet. Wie der Schwäbische Turnerbund am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, werden bei der Veranstaltung vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2024 rund 15 000 Teilnehmer und bis zu 100 000 Besucher erwartet. Organisiert wird das Landesturnfest vom Gemeindeverband Mittleres Schussental, dem neben Ravensburg auch Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg angehören. Das für 2020 geplante Landesturnfest in Ludwigsburg habe wegen der Corona-Krise abgesagt werden müssen, hieß es weiter. 2022 finde die Veranstaltung im badischen Lahr statt.

Weitere Infos des Turnerbundes zum Landesturnfest 2024