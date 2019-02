Landesmuseum Württemberg Landesmuseum: Freier Eintritt lockt Besucher

Stuttgart / Bettina Wieselmann

Was erhofft war, ist eingetreten: Im Landesmuseum Württemberg schauten sich im vergangenen Jahr 76 300 Besucher die große Schausammlung an – ohne zahlen zu müssen. Im Jahr 2017 hatten sich gerade 38 000 dafür eine Eintrittkarte gekauft. Mit ­­160 000 Euro war das Projekt von der Fördergesellschaft gesponsert worden, und Direktorin Cornelia Ewigleben hofft jetzt, dass die Diskussion um den freien Museumseintritt befördert wird. „Unser Ziel ist es, den Museumsbesuch zu etwas ganz Normalem zu machen.“

Hausinterne Umfragen unter Besuchern ergaben, dass an die 60 Prozent erstmals ins Alte Schloss gekommen waren, jeder Zweite angelockt vom freien Eintritt. Zugpferd aber bleiben die Sonderausstellungen. Insgesamt, so die Jahresbilanz, kamen 2018 knapp 239 000 ins Museum am Schillerplatz zuzüglich über 40 000 nach Waldenbuch in das Museum für Alltagskultur. Dort feiert man in diesem Jahr 30-Jähriges ­ – mit freiem Eintritt.

Auch im Alten Schloss wird bis auf weiteres kein Geld verlangt, aber aus anderem Grund: Bauarbeiten vom kommenden Mai bis September 2020 erlauben nicht nur keine Sonderausstellung. Sie werden auch für Besucher zunächst erhebliche Einschränkungen mit sich bringen. Dann aber, schwärmt Ewigleben, „wollen wir die schönste Museumslounge in Deutschland haben mit dem besten Kaffee“.

Das 1000 Quadratmeter große Eingangsfoyer des Landesmuseums, „Dürnitz“ (mittelalterlich für beheizbare Halle) genannt, wird bei Bedarf mit 500 Plätzen einer der größten Veranstaltungssäle Stuttgarts mit integrierter Bühne, Audio- und Lichttechnik für Vorträge, Diskussionen, Events. Im Alltag laden Sofas, Sessel, offenes W-Lan, Arbeits- und Bistrotische zum Chillen, Arbeiten, Kommunizieren ein. Dazu kommen das neue Café, der Shop und der Info-Counter. Andernorts, zum Beispiel im Londoner Victoria and Albert Museum, hat man beste Erfahrungen mit solchen Wohlfühl-Bereichen gemacht, sie nehmen die Schwellenangst. Auf großen Bildschirmen wird zudem gezeigt, welche Schätze das Museum birgt.

Das Land lässt sich die Sanierung der Dürnitz zur Kulturlobby 6,8 Millionen Euro kosten. Für den Großteil der Ausstattungskosten (insgesamt 2,2 Millionen Euro) werden noch Sponsoren gesucht.