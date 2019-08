Um die Bauzeiten auf den Straßen zu verkürzen, will das Land mehr Baustellen im 24-Stunden-Betrieb laufen lassen. In diesem Jahr wird in Baden-Württemberg an fünf Fahrbahnerneuerungen rund um die Uhr gearbeitet. Die Zahl solle in den kommenden Jahren schrittweise weiter erhöht werden, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf der 24-Stunden-Baustelle an der A 8 bei Karlsruhe am Montagabend laut einem vorab verbreiteten Text.

Nicht bei jeder Baustelle sei der 24-Stunden-Betrieb das Maß aller Dinge, erklärte Hermann. „Wir müssen immer auch bedenken, dass Nachtarbeit für Arbeiter vor Ort auch eine Belastung bedeutet.“ Baureferatsleiter Klaus Maier-Bätz ergänzte: „Neben den klimatischen Umweltbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, welche gerade bei Brückensanierungen eine wichtige Rolle spielen, spricht oft der Lärmschutz der nahe gelegenen Wohnbebauung gegen das Arbeiten in der Nacht.“

