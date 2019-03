Das Land Baden-Württemberg will einem Bericht der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) zufolge fünf Mess-Anhänger zur Tempoüberwachung kaufen. Diese mobilen Radarfallen kosten zusammen rund 650 000 Euro. Bei den sogenannten Enforcement Trailern handelt es sich um Anhänger, die etwa zehn Tage am Stück Geschwindigkeitsüberschreitungen messen können, bevor sie ausgelesen werden müssen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstagabend auf Anfrage.

Die mobilen Blitzer sollen den Angaben zufolge an wechselnden Abschnitten an Autobahnen oder vierspurigen Bundesstraßen stehen. Vorteil sei, dass kein Polizeibeamter dabei sein müsse.

Ein solches Gerät war laut Ministerium unter anderem zwischen Dezember 2018 und Februar 2019 an der Autobahn 81 bei Konstanz erfolgreich getestet worden. Dabei seien fast 12 000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden, hieß es.

Auch in anderen Bundesländern wie etwa Hessen sind die speziellen Anhänger im Einsatz, vorwiegend an besonders unfallträchtigen Autobahnabschnitten.