Nach der Krawallnacht in Stuttgart vor knapp zwei Wochen haben Land, Stadt und Polizei eine Partnerschaft vereinbart, um die City gemeinsam sicherer zu machen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) besiegelten die neue Kooperation am Donnerstag in Stuttgart. Strobl betonte: „Wir setzen den Rechtsstaat durch.“ Kuhn kündigte an, dass auch eine Ausweitung der Videoüberwachung kein Tabu sein werde. Dass man diese an bestimmten Orten brauche, sei klar.

Die sogenannte Sicherheitspartnerschaft ist eine Reaktion auf die schweren Auseinandersetzungen in Stuttgart vor fast zwei Wochen. In der Nacht zum 21. Juni waren Hunderte Menschen durch die zentrale Einkaufsstraße gezogen, sie hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an der Randale beteiligt oder hatten dabei zugeschaut.