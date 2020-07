Die Seilbahn am Schwarzwaldberg Schauinsland bei Freiburg wird 90 Jahre alt. Seit ihrem Start am 17. Juli 1930 habe sie mehrere Millionen Menschen befördert, teilten die Betreiber mit. Sie verzeichne seit Jahren steigende Passagierzahlen. Im vergangenen Jahr zählte die Schauinslandbahn laut Betreiber 365 000 Fahrgäste. Vor zehn Jahren, als sie 80 wurde, waren es noch 210 000 Passagiere. Die unter Regie der Stadt Freiburg laufende Schauinslandbahn ist den Angaben zufolge die älteste Umlaufseilbahn der Welt und die längste in Deutschland. Sie ist 3,6 Kilometer lang und überwindet 746 Höhenmeter. Seile und Kabinen werden in einem Rundkurs geführt.