Schönaich Ladendieb verliert Brieftasche mit Ausweis in Tatortnähe

Schönaich / DPA

Ein 35 Jahre alter Dieb hat in Schönaich (Kreis Böblingen) Schmuck im vierstelligen Bereich mitgehen lassen, verlor aber dabei seine Brieftasche. Wahrscheinlich war er über einen offenen Hintereingang in das Geschäft gelangt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Dieb am Dienstag von der Inhaberin entdeckt wurde, floh er mit einigen Schmuckstücken. Bei seiner Flucht verlor er jedoch einen Teil der Beute sowie Brieftasche samt Ausweis. Zwei Jugendliche beobachteten die unglückliche Aktion des Mannes, sammelten die Gegenstände ein und überreichten sie der Polizei. Bereits am selben Abend wurde der 35-Jährige ausfindig gemacht. Das Diebesgut wurde sichergestellt und der Ganove erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls.

Pressemitteilung der Polizei