Weil am Rhein Ladendieb hinterlässt Personalien bei Flucht

Weil am Rhein / DPA

Ein Ladendieb hat bei seiner Flucht in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) Beute und Personalien zurückgelassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 61-Jähriger am Mittwoch 21 Dosen Limonade aus einem Einkaufsmarkt in seine Jacke gepackt und dann die Flucht ergriffen. Der Marktleiter verfolgte den Dieb, woraufhin dieser die Jacke mitsamt der Getränke fallen ließ. Der 61-Jährige beleidigte den Verfolger noch, entkam dann aber. In der Jacke des Geflüchteten konnte die Polizei einen Strafbefehl entdecken, der Personalien und Adresse des Mannes verriet. Die Beamten werden demnächst bei dem 61-Jährigen klingeln.

Meldung der Polizei