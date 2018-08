Stuttgart Kurz durchschnaufen: Hitze macht kleine Pause im Südwesten

Stuttgart / DPA

Gute Nachrichten für Hitze-Geplagte: In Baden-Württemberg wird es etwas kühler - und dabei sonnig und meist trocken. „Am Wochenende ist der ganze Spuk vorbei“, sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Stuttgart. Eine Kaltfront schaffe die heiße und feuchte Luft der vergangenen Tage weg. Am Freitag dürfte die Höchsttemperatur ihr zufolge dann bei 27 Grad an der Tauber liegen, im Bergland werden maximal 18 Grad erwartet. Dazu gebe es einen Sonne-Wolken-Mix. Auch Gewitter seien dann anders als in den Vortagen kaum noch ein Thema. „Wir haben eine deutliche Wetterberuhigung.“

Am Samstag gebe es viel Sonnenschein mit bis zu 27 Grad, bevor am Sonntag mancherorts schon wieder die 30-Grad-Marke geknackt werden könne. Nach einem heißen Tag am Montag brächten Schauer und Gewitter in der kommenden Woche wieder etwas kühlere Temperaturen. „Es bleibt dann zumeist unter 30 Grad“, sagte die Meteorologin. „Wir haben aber weiter sehr sommerliches Wetter.“

