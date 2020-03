Weil eine Kassiererin ihn zur Einhaltung des wegen der Corona-Pandemie geltenden Mindestabstands aufforderte, hat ein Mann in einem Pforzheimer Lebensmittelgeschäft randaliert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schrie der 60-Jährige bei dem Vorfall am Vortag, wurde aggressiv und weigerte sich, den Laden zu verlassen. Nach einem Gerangel mit dem Sicherheitsdienst ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung gegen den Kunden.

Polizeimeldung