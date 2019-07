Ein Streit mit Speiseeis hat in einer Tankstelle in Konstanz zu einem Einsatz der Polizei geführt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte ein 42-Jähriger das Eis am Samstagabend mit zwei Kindern und einem Bekannten in dem Geschäft gekauft. Beim Bezahlen wollte der 45 Jahre alte Kassierer den Kassenzettel auf den Tresen legen - der Bon schwebte jedoch darüber hinweg und landete auf dem Boden.

„Dies empfanden der Käufer und sein Begleiter als Respektlosigkeit und echauffierten sich darüber“, berichtete die Polizei. „Dabei warf der 42-Jährige dem Angestellten ein soeben erworbenes Eis ins Gesicht.“ Der Mitarbeiter hob das kalte Wurfgeschoss vom Boden auf und warf es zurück in den Verkaufsraum - was der Kunde wiederum mit einem weiteren Eis beantwortete, das er dem Angestellten an den Kopf warf.

Der Mitarbeiter erlitt bei dem Streit zwei kleine Platzwunden. Der 42-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.