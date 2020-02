Ab Sonntagnachmittag wird Orkan „Sabine“ in Deutschland erwartet. Das Sturmtief zieht vom Norden her über das Land und erreicht am Montagmorgen auch den Süden Deutschlands. Da der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Sturmwarnung herausgegeben hat, reagiert das Kultusministerium Baden-Württemberg entsprechend.

Sturmwarnung BW: Kultusministerium reagiert

„Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. „Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar ist, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen.“ Die Schule sei in diesem Fall zu informieren.

Nicht nur das Kultusministerium warnt vor dem nahenden Unwetter. Auch die Deutsche Bahn erwartet „erhebliche Beeinträchtigungen“ und rät Reisenden, Fahrten nach Möglichkeit umzubuchen.