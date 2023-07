Im Rahmen des Sparkurses beim Bundeshaushalt könnten Änderungen am Elterngeld vorgenommen werden. Konkret wird berichtet, dass die Einkommensgrenze, ab der der Anspruch auf Elterngeld besteht, deutlich gesenkt werden soll. Diese Grenze liegt derzeit bei 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen für Paare und bei 250.000 Euro für Alleinerziehende. Im Ministerium hieß es, die Ausgabendynamik beim Elterngeld solle gedämpft werden – in Absprache mit dem Familienministerium. Das Elterngeld soll das fehlende Einkommen ausgleichen, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen.

Anspruch auf Elterngeld nur bis Jahreseinkommen von 150.000 Euro

Wie der „ Spiegel " berichtet, sollen künftig nur noch Eltern mit einem Jahreseinkommen von bis zu 150 000 Euro Anspruch auf das Elterngeld haben. Diese Entscheidung folgt den Vorgaben des Bundesfinanzministeriums, wie Familienministerin Lisa Paus (Grüne) bestätigte. Die Ausgaben für das Jahr 2024 sollen im Vergleich zum laufenden Jahr um 290 Millionen Euro auf knapp 8 Milliarden Euro sinken. Der Entwurf des Haushalts 2024 wurde am Mittwoch, 5. Juli 2023, vom Kabinett verabschiedet.

Niedrigere Einkommensgrenze anstatt Elterngeldkürzung

Ursprünglich wurden auch Leistungskürzungen beim Elterngeld diskutiert. Diese habe das Paus-Ministerium jedoch vermeiden können, indem es den Kreis der Berechtigten eingeschränkt habe.

Sie habe sich entschieden, nicht die Leistung selbst zu kürzen, sondern den Kreis der Bezieher einzuschränken. Es wird geschätzt, dass etwa 60.000 Familien dadurch keinen Anspruch mehr auf Elterngeld haben werden, erklärte Paus. Sie bedauert diese Tatsache, aber es war ihr wichtig, die Leistung selbst nicht zu kürzen, um diejenigen zu unterstützen, die auf Elterngeld angewiesen sind. Paus räumte jedoch ein, dass dies kein glanzvolles Beispiel für die Gleichstellung von Frauen ist. Das Elterngeld soll unter anderem sicherstellen, dass junge berufstätige Eltern die Erziehungsarbeit besser aufteilen können.

Scharfe Kritik an Sparplänen von Paus

Auf Twitter reagierte Bundesfinanzminister Christian Lindner mit den Worten: „Wenn die zuständige Kollegin selbst von der Änderung beim Elterngeld nicht überzeugt ist, dann kann und sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag in anderer Weise erbringen.“ Das Bundeskabinett plant, am Mittwoch den Haushalt für das Jahr 2024 sowie die Finanzplanung des Bundes für die kommenden Jahre zu beschließen. Lindner hatte den Ministerien Sparvorgaben gemacht.

Auch die FDP widersetzt sich den Überlegungen von Paus, das Elterngeld als Beitrag zum Bundeshaushalt für wohlhabendere Familien zu kürzen. "Ich halte es für falsch, gerade vor dem Hintergrund des Ziels der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familie", sagte Fraktionschef Christian Dürr am Dienstag in Berlin. "Das lehnen die Freien Demokraten in dieser Form ab."

Unionsfraktion im Bundestag scharf kritisiert. Die Pläne von Familienministerin Lisa Paus würden laut Unionsfraktionschef Die geplante Kürzung des Elterngelds für Bezieher höherer Einkommen wurde auch von der Spitze derim Bundestag scharf kritisiert. Die Pläne von Familienministerin Lisa Paus würden laut Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) die Möglichkeiten vieler Familien, insbesondere in Großstädten mit hohen Lebenshaltungskosten, spürbar einschränken. Dies äußerte er am Dienstag vor einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten in Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bezeichnete die Pläne als „fatalen Signal an die Familien in Deutschland“.

Streichungen beim Elterngeld: Letztes Wort womöglich noch nicht gesprochen

Es gibt möglicherweise noch Raum für Diskussionen über die umstrittene Elterngeld-Kappung für Bezieher hoher Einkommen. Bei der Vorstellung des Entwurfs für den Bundeshaushalt 2024 in Berlin deutete Bundesfinanzminister Christian Lindner am Mittwoch an, dass die aktuellen Pläne möglicherweise im Bundestag überarbeitet werden könnten. Es scheint, dass es bezüglich des Elterngeldes noch Bedarf an weiteren Beratungen gibt, so der FDP-Politiker, der auch auf die Kritik in der Öffentlichkeit verwies.

Sparkurs der Regierung: Auch Pflegeversicherung betroffen

Um die erhebliche Haushaltslücke im Jahr 2024 zu schließen, sind zusätzliche Maßnahmen geplant, wie das Finanzministerium bekannt gab. Eine dieser Maßnahmen besteht darin, dass der Bundeszuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro an die soziale Pflegeversicherung, der im Jahr 2022 eingeführt wurde, nicht fortgesetzt wird.