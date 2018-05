Künzelsau Künzelsau plant Stadtfest zum Start von Gerst ins Weltall

Künzelsau / DPA

Mit einem bunten Stadtfest will die Kommune Künzelsau (Hohenlohekreis) am 6. Juni den Start ihres Ehrenbürgers Alexander Gerst (42) ins Weltall feiern. „Wir rechnen mit rund 3000 Besuchern“, sagte Bürgermeister Stefan Neumann am Donnerstag. Auf einer großen LED-Leinwand vor dem Alten Rathaus soll zu sehen sein, wie Gerst dann um 13.12 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Baikonur im fernen Kasachstan zur Internationalen Raumstation ISS abhebt. „Wir planen ein buntes Programm mit Unterhaltung und Information“, sagte Neumann. „Ich glaube, das wird eine richtig spannende Geschichte.“

Gerst war bereits 2014 für ein halbes Jahr im Kosmos. Auf seiner Mission „Horizons“ wird er in diesem Jahr für einige Monate der erste deutsche Kommandant des fliegenden Labors sein. Wie beim ersten Flug soll es auch diesmal ein Funkgespräch zwischen Gerst auf der ISS rund 400 Kilometer über der Erde und Künzelsau geben. „Wir planen dies für Ende Juli“, sagte Neumann.

Homepage Künzelsau