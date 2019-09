Der Schmorbrand einer Kühltruhe in einem Einkaufsmarkt hat die Feuerwehr in Hüttlingen (Ostalbkreis) auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte waren alarmiert worden, nachdem es am frühen Samstagmorgen eine starke Rauchentwicklung gegeben hatte, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand. Die Feuerwehr war mit sechs Autos und 40 Einsatzkräften angerückt.