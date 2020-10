Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt kalt und nass. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei 3 Grad im Bergland und 10 Grad in der Kurpfalz. Es gibt Regen, in höchsten Schwarzwaldlagen wird Schnee erwartet.

Auch der Start in den Freitag wird regnerisch, ab dem Nachmittag kann es bei maximal 4 bis 11 Grad aber länger trocken werden. Trüb bleibt es dennoch auch am Samstag in Baden-Württemberg.

In der Nacht auf Sonntag fallen die Temperaturen den Meteorologen zufolge auf minus 1 Grad. Am Tag kommt dafür die Sonne wieder zum Vorschein.