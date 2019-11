Bei einem Küchenbrand in einer Anlage für betreutes Wohnen in Wüstenrot (Kreis Heilbronn) ist ein 78-Jähriger gerettet worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstagmorgen erlitt der Senior eine Rauchvergiftung und wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht - Lebensgefahr wurde nicht ausgeschlossen. Der Brand brach am Mittwochabend am Elektroherd aus, die genaue Ursache war zunächst unklar. Andere Bewohner blieben unverletzt und mussten nicht in Sicherheit gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

PM Polizei