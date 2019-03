Stuttgart / DPA

Ein wahrlich schwerer Brocken ist seit Montag in der Stuttgarter Wilhelma zu sehen: Leistenkrokodil Frederick wiegt 520 Kilogramm, ist 4,31 Meter lang und damit nach Angaben des Zoos das größte Krokodil Deutschlands. Fünf Stunden, zwei Dutzend Tierpfleger und Handwerker sowie ein Hebekran waren nötig, um die Transportbox durch die Wilhelma und in das künftige Gehege zu wuchten, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Frederick stammt aus Australien und lebte dort bisher in einem Krokodilpark.

Wilhelma