Die sächsische Polizeiführung muss am Donnerstag im Landtag Rede und Antwort zur heftig umstrittenen „Querdenken“-Demonstration in Leipzig am vergangenen Samstag stehen. Der Innenausschuss und der Rechtsausschuss des Parlamentes haben zu einer Sondersitzung eingeladen. Die Kundgebung von mehr als 20.000 Gegnern der Corona-Maßnahmen in Deutschland war völlig aus dem Ruder gelaufen. Die meisten Teilnehmer trugen keine Schutzmaske und hielten sich auch nicht an die Abstandsregeln. Zudem erzwangen sie einen Marsch in der Innenstadt - alles Dinge, die im krassen Widerspruch zur sächsischen Corona-Schutzverordnung stehen.

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen hatte die Demo im Stadtzentrum genehmigt. Die Gerichtsentscheidung war heftig kritisiert worden. Noch mehr musste sich die Polizei dafür rechtfertigen, dass sie die Einhaltung der Auflagen nicht durchsetzte. Innenminister Roland Wöller (CDU) sah sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Er verteidigte genau wie Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar die Zurückhaltung der Polizei bei ihrem Einsatz.