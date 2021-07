Ein Stadtsprecher sagte am Mittwoch, dass ein Seniorenheim vom Unwetter so stark betroffen war und unbewohnbar geworden ist. Daraufhin wurde es am Vormittag evakuiert. Wie vieledort leben, war zunächst unklar. Zudem seien alle Eltern im gesamten Stadtgebiet am Morgen gebeten worden, ihrenicht in die Kita zu schicken und an dem Ferientag auch nicht die sonstige Betreuung der Grundschulen zu nutzen.