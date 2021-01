Feuer in einem Dachstuhl hat in Mannheim einen Schaden von rund 200 000 Euro verursacht. Der Brand war aus bislang unbekannten Gründen am Mittwochnachmittag in einem Einfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Etwa sechs Stunden später gelang es den Einsatzkräften erst, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.