Walldürn Kretschmann besucht Narrentreffen in Walldürn

Walldürn / DPA

Das 25. Fränkische Narrentreffen in Verbindung mit dem 37. Freundschaftstreffen des Bundes Deutscher Karneval (BDK) hat in Walldürn mehrere tausend Zuschauer angelockt. Bei strahlendem Sonnenschein feierte am Sonntag auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit, dem von Bürgermeister Markus Günther (CDU) eine gerahmte Karikatur seiner Person überreicht wurde. Anschließend trug sich der Ministerpräsident in das Goldene Buch der Stadt ein. Nach Angaben des Veranstalters nahmen rund 3700 Menschen aus 45 Vereinen und Narrenzünften an dem Umzug teil. Der BDK veranstaltet jährlich sein Freundschaftstreffen in Verbänden mit alemannischem Brauchtum, der Narrenring Main-Neckar alle zwei Jahre das Fränkische Narrentreffen. Zum fränkischen Sprachraum zählen nicht nur die bayerischen Bezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken, sondern auch Teile Nordbadens und Hohenlohes.