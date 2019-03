Ein Krematorium an einem Friedhof in Schwäbisch Hall hat am Mittwochabend gebrannt. Das ganze Gebäude, in dem Tote eingeäschert werden, sei von dem Feuer betroffen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache war zunächst unklar. Am Abend waren die Einsatzkräfte noch am Ort, die Feuerwehr löschte noch. Auch das Ausmaß des Brandes war noch unbekannt, die Polizei rechnete aber mit einem erheblichen Schaden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Es seien aber vermutlich mehrere Tote zur Einäscherung in dem Krematorium gewesen, hieß es.