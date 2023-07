Der Beginn der Urlaubssaison steht unmittelbar bevor. Leider können nicht alle Arbeitnehmer ihre wohlverdiente Auszeit in vollen Zügen genießen, da viele von ihnen während ihrer freien Tage erkranken. Kopfschmerzen, Erkältungen und Rückenschmerzen führen dabei die Liste der Beschwerden an. Doch wie hängen Urlaubsbeginn und Krankheiten zusammen, was kann man dagegen tun und bekommt man seine verlorenen Arbeitstage wieder zurück?

„Leisure Sickness“: Wenn der Körper nach Entspannung sucht

Roland Raible hat seine Tätigkeit als Pädagoge, Psychologe und Psychotherapeut über einen Zeitraum von 40 Jahren ausgeübt. In seiner Praxis in Wangen im Allgäu hat er wiederholt das Phänomen der "Leisure Sickness" bei seinen Patienten beobachtet. Er erklärt: „Aus der psychologischen Alltagserfahrung heraus ist bekannt, dass unser Organismus auf Phasen einer ungewollten, mit Stress versehenen Anspannung bei nächster Gelegenheit Entspannung sucht“. Das würde erklären, warum Krankheiten oft erst an freien Tagen wie Wochenenden und während des Urlaubs auftreten.

Eine Studie aus dem Jahr 2017, die vom Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Internationalen Hochschule Bad Honnef - Bonn (IUBH) durchgeführt wurde, ergab, dass 22 Prozent der deutschen Bevölkerung bereits unter der Freizeitkrankheit gelitten haben. Das bedeutet, dass mehr als jeder Fünfte davon betroffen ist.

Aufgestauter Stress und fehlende Erholungsphasen sind Hauptursachen

Raible sieht in aufgestautem Stress und fehlenden Erholungsphasen die Hauptursachen. „Nach abverlangter, ungesunder Anspannung erlaubt der Organismus uns gewissermaßen ein Nachlassen der Kraftanstrengung“, erklärt Raible. Dies könne ebenfalls dazu führen, dass die Immunabwehr nicht mehr so gut funktioniert. „Das ist kein bewusster, willentlich steuerbarer Vorgang“, erläutert der Psychotherapeut.

Eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie (DGI) bestätigt dies: „Bei Leisure Sickness handelt es sich überwiegend um ein Stressphänomen.“ Obwohl dies Auswirkungen auf das Immunsystem und andere physiologische Prozesse haben kann, handelt es sich hauptsächlich um eine psychosomatische Erscheinung.

Was kann man tun, um „Leisure Sickness“ vorzubeugen?

Um Krankheiten während der Freizeit zu vermeiden, geben Experten den Rat, einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, ausreichender Schlaf und genügend Pausen während der Arbeitsphasen. Raible empfiehlt, einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung zu schaffen, indem regelmäßige Erholungspausen eingelegt werden.

Kann man sich im Urlaub krankmelden und die Urlaubstage nachholen?

Es gibt auch eine rechtliche Frage, die sich stellt. Während die meisten Arbeitnehmer wissen, wie sie mit einer Krankheit während der Arbeitszeit umgehen sollen, sind viele unsicher, wie sie sich im Falle einer Krankheit während ihres Urlaubs verhalten sollen: Ist es möglich, sich während des Urlaubs krankzumelden und die Urlaubstage zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen?

Jörg Tepper, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Berliner Kanzlei Chevalier Rechtsanwälte, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Erkranken Arbeitnehmer im Inland und werden dadurch arbeitsunfähig, sind diese dazu verpflichtet, den Arbeitgebern die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen.“ Diese Regelung im Entgeltfortzahlungsgesetz gelte grundsätzlich auch für eine Erkrankung während eines Urlaubs.

Arbeitnehmer werden durch das Bundesurlaubsgesetz geschützt, sagt Tepper. Denn: „Erkranken Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit nicht auf den Jahresurlaub angerechnet.“

Also müssen die nachgewiesenen Kranktage, wenn sie innerhalb des Urlaubs liegen, dem Urlaubskonto wieder gutgeschrieben werden. Die Urlaubstage gehen also nicht verloren.

(mit Material von epd)