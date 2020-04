In Freudenstadt ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 39-Jährige kam am Samstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr dabei auf die Gegenfahrbahn und schrammte an einer Mauer entlang. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 294 musste für die Rettungsaktion gesperrt werden.

Mitteilung der Polizei