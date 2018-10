Tübingen Kostenloses Ausbaden nach Rekord-Saison im Tübinger Freibad

Tübingen / DPA

Nachdem das Tübinger Freibad in dieser Saison so lange wie noch nie geöffnet hat, können Schwimmer am 28. Oktober bei freiem Eintritt noch einmal ein paar Bahnen ziehen. Die Besucherzahlen seien deutlich höher als in den Jahren zuvor, teilten die Stadtwerke Tübingen am Donnerstag mit. Bis zum 24. Oktober kamen demnach 338 744 Gäste in das Schwimmbad. Bis zum Ausbaden am Sonntag dürften noch einige dazukommen. In den beiden Vorjahren waren jeweils deutlich weniger als 300 000 Besucher gezählt worden. Am Sonntag endet in Tübingen dann die Rekord-Saison. Normalerweise schließt das Freibad bereits Mitte September.

Pressemitteilung Freibad