Karlsruhe Kopfverletzung bei versuchtem Raubüberfall

Karlsruhe / DPA

Nach einem versuchten Raubüberfall in Karlsruhe, bei dem ein Mann am Kopf verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein junger Mann habe mit einem Holzstück auf einen 21-Jährigen eingeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Opfer kam mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus. Eine Gruppe von sieben oder acht Männern hatte am Samstagabend von dem 21-Jährigen und drei anderen Männern in einer Parkanlage Geld gefordert. Als die vier ihnen das Geld verweigerten, eskalierte die Situation.

