Das Konzert von OneRepublic im März in Köln war innerhalb von Minuten ausverkauft. Doch jetzt können die Fans aufatmen: Die US-amerikanischen Pop-Rocker gehen im Oktober 2020 wieder auf Tour. Dann geben sie auch Konzerte in Stuttgart und München. Nach Angaben des Veranstalters Live Nation startet der Vorverkauf am Donnerstag, 5. März um 10 Uhr.

Der nächste Album mit dem Titel „Human“ soll ebenfalls noch im Jahr 2020 erscheinen. Die Singles „Wanted“, „Somebody to Love“ und „Rescue Me“ wurden bereits veröffentlicht. Zuletzt brachte OneRepublic 2016 das Album „Oh My My“ heraus. Die kommenden Konzerte in Deutschland werden die ersten seit drei Jahren sein.

In diesen Städten spielen OneRepublic im Herbst 2020:

Sonntag, 18. Oktober 2020 München, Zenith

Freitag, 23. Oktober 2020 Stuttgart, Porsche-Arena

Samstag, 24. Oktober 2020 Hamburg, Barclaycard Arena

Montag 26. Oktober 2020 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Hier gibt es ab dem 5. März Tickets für OneRepublic

Am Donnerstag, den 5. März um 10 Uhr startet der Vorverkauf exklusiv bei Samsung, MagentaMusic und Ticketmaster. Ab dem 6. März um 10 Uhr sind die Tickets auch bei anderen Vorverkaufsstellen erhältlich.