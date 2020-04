40 Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) müssen in den kommenden zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Bei den Männern ist zwar kein positiver Test auf das Coronavirus bekannt, wie das Regierungspräsidium Stuttgart, das Landratsamt Heidenheim und die Stadt am Donnerstag mitteilten. Bewohner hätten aber enge Kontakte zu einem positiv Getesteten gehabt.

Die Behörden ordneten daher eine Ausgangs- und Kontaktsperre an. Sie dauert vorerst bis zum 22. April. Die Bewohner und das Personal sollen nun auf das Coronavirus getestet werden. Die Einrichtung wird seit Mittwochabend von der Polizei überwacht.

Die 40 Männer wohnen seit vergangener Woche Freitag in der Einrichtung. Am Mittwoch wurden zwei Mitarbeiter eines Dienstleisters positiv getestet, die in der Einrichtung arbeiten.

Mitteilung des Regierungspräsidiums